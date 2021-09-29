В Украине снизилась средняя зарплата — Госстат

Минимальная заработная плата в Украине остается на уровне 6000 грн.

В Украине средняя заработная плата в августе 2021 составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем — 14 345 гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

По информации статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) заработная плата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.

Самая высокая средняя зарплата в августе зафиксирована в Киеве — 20 358 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 811 гривен.

Государственная служба статистики Украины

Напомним, в Госстате подсчитали, сколько украинцы тратят на коммунальные услуги, еду и алкоголь. Меньше всего украинцы тратят на образование.

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