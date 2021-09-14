Минимальная зарплата в Украине: ожидать ли рост в 2021 году

Минимальная зарплата в Украине: ожидать ли рост в 2021 году

Правительство ищет оптимальный вариант для увеличения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

До конца текущего года минимальная заработная плата вырастет еще на 500 грн. Повышение также предусмотрено со следующего года.

Об этом 14 сентября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что в прошлом году минимальная зарплата была увеличена почти вдвое. Однако, по его словам, нужно сохранить баланс, чтобы избежать негативное влияния инфляции и не создавать нагрузку на бизнес:

"Повышение минимальной заработной платы в большей степени влияет на бюджетную сферу. Но это также создает дополнительную нагрузку на бизнес, который прозрачно выплачивает зарплаты. Поэтому важно выбрать удачный момент для увеличения минимальной зарплаты, чтобы оно дало результат", — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас такой результат наблюдается:

"Во-первых, увеличиваются доходы государственного бюджета. Благодаря поступлением ЕСВ восполняется пенсионный фонд. Некоторые предприятия начали платить налог на прибыль на 70% больше, фактически при том же уровне доходов. Это означает, что они выходят работать в прозрачную плоскость", — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что правительство совместно с профильными комитетами Верховной Рады сейчас ищет оптимальный вариант для реформирования в Украине прожиточного минимума и увеличении минимальной заработной платы.

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