Лікар або програміст: найпопулярніші професії в Україні 2021 року

Як пандемія коронавірусу впливає на ринок праці в Україні, читайте далі у матеріалі.

Спалах епідемії коронавірусу та світова пандемія безумовно внесли суттєві корективи на ринок праці. Закриття безлічі країн на локдаун вплинуло не тільки на туристичну сферу, яка відчула чи не найбільший спад поряд з розважальною та концертною галузями, але водночас підвищило відчутний попит на фахівців у галузі медицини та фармацевтики, в IT-секторі та в педагогічній галузі. Онлайн-навчання у школах стало чи не нормою в останні 1,5 року.

ТСН.ua вивчив ринок праці та пропонує ознаоймитись із добіркою найзатребуваніших професій 2021 року.

Медицина

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З огляду на викладені вище обставини, чи варто говорити, що медицина зараз на піку свого розвитку. Сумні обставини з величезним зростанням захворюваності населення на коронавірус у всьому світі різко підвищили попит на висококваліфікованих лікарів, медсестер, інфекціоністів та епідеміологів. Та й усі колишні хвороби нікуди не поділися, люди регулярно потребують медичної допомоги, тому потреба у хороших лікарях була, є і залишається завжди. Крім того, люди в глобальному сенсі серйозно перейнялися своїм здоров'ям, скуповуючи різні вітаміни, БАДИ та противірусні препарати. Очевидно, фармацевтам завжди знайдеться робота.

Найпопулярніші професії:

Хірург

Стоматолог

Косметолог

Сімейний лікар

Фармацевт

Дипломована медсестра

Середні зарплати в Україні: 10-25 тис. грн.

IT-галузь та програмування

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Попри те, що зарплати в IT-секторі постійно зростають, вони все одно залишаються нижчими, ніж у західних країнах, чим успішно користуються іноземні компанії, відкриваючи в Україні філії або працюючи в аутсорсинг. Україна наразі посідає 11 місце у рейтингу топ-50 країн з найкращими програмістами. Рекрутери ж перебувають у перманентному пошуку фахівців – попит на програмістів досі перевищує пропозицію. І це не дивно. За даними Міністерства цифрової трансформації, щороку українські виші випускають 15-17 тис. ІТ-фахівців, а на ринку з'являється приблизно 40 тис. нових вакансій.

Найпопулярніші професії:

Програмісти

Системні адміністратори

Розробники мобільних додатків

Веб- та гейм-дизайнери

Фахівці з інформаційної безпеки

Середні зарплати в Україні: 18-50 тис. грн.

Продажі та digital-маркетинг

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Пандемія суттєво позначилася і на маркетингу, який здійснив квантовий стрибок минулого року – практично всі магазини вийшли в онлайн. Як наслідок попит на кадри в цій сфері підвищився в рази - досвідчені SMM-ники, копірайтери та SEO-нники стали ще популярнішими, з'явилися нові напрями та спеціальності. Саме ці фахівці займаються розвитком бренду, підвищенням його впізнаваності, рекламою та відповідно збільшенням продажів.

Найпопулярніші професії:

Бренд-менеджер

SEO-фахівець

Контент-маркетолог

PR-менеджер

Копірайтер

Продакт-менеджер

Середні зарплати в Україні: 15-25 тис. грн.

Логістика

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Логіст забезпечує пересування товару між необхідними пунктами, його зберігання на проміжних та кінцевих пунктах. Це величезний пласт виробничого процесу, тільки уявіть собі – глобальні витрати на логістику становлять близько 15% світового ВВП, що становить понад сім трильйонів доларів. Це спеціаліст, який шукає надійних партнерів, проводить розрахунки, займається аналізом ринку транспортних послуг, готує необхідні документи. Успішним логістом можна стати, якщо вмієте працювати самостійно і мислити творчо, бути мобільними та комунікабельними, мати розвинені аналітичні здібності та цілком представляти окремі ланцюжки поставок.

Найпопулярніші професії:

Закупівельники

Транспортні логісти

Фахівці ЗЕД

Менеджери складу

Середні заробітні плати в Україні: 15-20 тис. грн

Виробництво та робітничі спеціальності

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Хоча робітничі спеціальності можуть здатися не такими престижними, як, наприклад, лікар чи юрист, але рівень заробітної плати тут їм анітрохи не поступається. А вся справа в гострому дефіциті різноробів: частина поїхала на заробітки за межі країни, кількість випускників технікумів від року у рік знижується. Із позитивного - дефіцит кадрів спричинив зростання зарплат.

Найпопулярніші професії:

Водій

Слюсар

Автомеханік

Сантехнік

Зварювальник

Середні заробітні плати в Україні: 14-20 тис. грн

Інженерія та архітектура

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Інженери та архітектори в сучасному світі – на вагу золота. Божевільна швидкість розвитку будівельної індустрії та автоматизація виробництва вимагають нових фахівців, а високий рівень їхніх знань і підготовки дозволяє цим професіям впевнено займати позиції поміж найвисокооплачуваніших спеціальностей. Тільки подивіться, з якою приголомшливою швидкістю забудовуються міста та мегаполіси, будуються нові спальні райони, розвивається інфраструктура. В Україні попит на архітекторів зріс утричі за останні п'ять років.

Найпопулярніші професії:

Архітектор

Дизайнер

Проектувальник

Головний інженер

Інженер-технолог

Інженер-конструктор

Середні заробітні плати в Україні: 16-20 тис. грн.

Педагогіка

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Педагоги були, є і лишаються в пошані. На жаль, в Україні рівень зарплат вчителів завжди бажав кращого, однак і тут коронавірусні події дали потужний імпульс для розвитку галузі в частині онлайн-навчання. З'явилися нові онлайн-курси, та що там – цілі онлайн-школи, де люди можуть підтягнути наявні знання або освоїти нові не виходячи з дому. Як бонус – викладачі також ведуть навчання в домашніх умовах, не витрачаючи час на дорогу від студента до студента.

Середні заробітні плати в Україні: 8-12 тис грн.

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