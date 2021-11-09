"Врач или программист": самые популярные профессии в Украине в 2021 году

Как пандемия коронавируса влияет на рынок труда в Украине, читайте дальше в материале.

Вспышка эпидемии коронавируса и мировая пандемия определенно внесли существенные коррективы на рынок труда. Закрытие множества стран на локдаун повлияло не только только на туристическую сферу, которая ощутила чуть ли не наибольший спад наряду с развлекательной и концертной отраслями, но в то же время повысило ощутимый спрос на специалистов в области медицины и фармацевтики, в IT-секторе и в педагогической отрасли. Онлайн-обучение в школах стало практически нормой в последние 1,5 года.

ТСН.ua изучил рынок труда и предлагает ознакомиться с подборкой самых востребованных профессий 2021 года.

Медицина

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Учитывая вышеизложенные обстоятельства, стоит ли говорить, что медицина сейчас на пике своего развития. Печальные обстоятельства с огромным ростом заболеваемости населения коронавирусом во всем мире резко повысили спрос на высококвалифицированных врачей, медсестер, инфекционистов и эпидемиологов. Да и все прежние болезни никуда не делись, люди регулярно нуждаются в медицинской помощи, поэтому потребность в хороших врачах была, есть и остается. Кроме того, люди в глобальном смысле серьезно прониклись своим здоровьем, скупая различные витамины, БАДы и противовирусные препараты. По всей видимости, фармацевтам не придется сидеть без дела.

Самые популярные профессии:

Хирург

Стоматолог

Косметолог

Семейный врач

Фармацевт

Дипломированная медсестра

Средние зарплаты в Украине: 10–25 тыс. грн.

IT-отрасль и программирование

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Несмотря на то, что зарплаты в IT-секторе постоянно растут, они все равно остаются ниже, чем в западных странах, чем успешно пользуются иностранные компании, открывая в Украине филиалы или работая в аутсорсинге. Украина занимает 11 место в рейтинге ТОП-50 стран с лучшими программистами. Рекрутеры же находятся в перманентном поиске специалистов – спрос на программистов до сих пор превышает предложение. И это неудивительно. По данным Министерства цифровой трансформации, ежегодно украинские вузы выпускают 15-17 тыс. IТ-специалистов, а на рынке появляется около 40 тыс. новых вакансий.

Самые популярные профессии:

Программисты

Системные администраторы

Разработчики мобильных приложений

Веб- и гейм-дизайнеры

Специалисты по информационной безопасности

Средние зарплаты в Украине: 18–50 тыс. грн.

Продажи и digital-маркетинг

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Пандемия существенно отразилась и на маркетинге, совершившем квантовый скачок в прошлом году – практически все магазины вышли в онлайн. Как следствие спрос на кадры в этой сфере повысился в разы – опытные SMM-щики, копирайтеры и SEO-шники стали еще популярнее, появились новые направления и специальности. Именно эти специалисты занимаются развитием бренда, повышением его узнаваемости, рекламой и соответственно увеличением продаж.

Самые популярные профессии:

Бренд-менеджер

SEO-специалист

Контент-маркетолог

PR-менеджер

Копирайтер

Продакт-менеджер

Средние зарплаты в Украине: 15–25 тыс. грн.

Логистика

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Логист обеспечивает передвижение товара между необходимыми пунктами, его хранение на промежуточных и конечных пунктах. Это огромный пласт производственного процесса, только представьте себе – глобальные затраты на логистику составляют около 15% мирового ВВП, что составляет более семи триллионов долларов. Это специалист, который ищет надежных партнеров, производит расчеты, занимается анализом рынка транспортных услуг, готовит необходимые документы. Успешным логистом можно стать, если умеете работать самостоятельно и мыслить творчески, быть мобильными и коммуникабельными, иметь развитые аналитические способности и представлять отдельные цепочки поставок.

Самые популярные профессии:

Закупщики

Транспортные логисты

Специалисты ВЭД

Менеджеры склада

Средние зарплаты в Украине: 15-20 тыс. грн

Производство и рабочие специальности

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Хотя рабочие специальности могут показаться не такими престижными, как, например, профессия врача или юриста, но уровень заработной платы здесь им ничуть не уступает. А все дело в остром дефиците разнорабочих: часть уехала на заработки за пределы страны, количество выпускников техникумов от года к году снижается. Из положительного — дефицит кадров повлек за собой рост зарплат.

Самые популярные профессии:

Водитель

Слесарь

Автомеханик

Сантехник

Сварщик

Средние зарплаты в Украине: 14-20 тыс. грн

Инженерия и архитектура

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Инженеры и архитекторы в современном мире – на вес золота. Безумная скорость развития строительной индустрии и автоматизация производства требуют новых специалистов, а высокий уровень их знаний и подготовки позволяет этим профессиям уверенно занимать лидирующие позиции среди самых высокооплачиваемых специальностей. Только посмотрите, с какой ошеломляющей скоростью застраиваются города и мегаполисы, строятся новые спальные районы, развивается инфраструктура. В Украине спрос на архитекторов вырос втрое за последние пять лет.

Самые популярные профессии:

Архитектор

Дизайнер

Проектировщик

Главный инженер

Инженер-технолог

Инженер-конструктор

Средние зарплаты в Украине: 16-20 тыс. грн.

Педагогика

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Педагоги были, есть и остаются в почете. К сожалению, в Украине уровень зарплат учителей всегда оставлял желать лучшего, однако и здесь коронавирусные события дали мощный импульс для развития отрасли в части онлайн обучения. Появились новые онлайн-курсы и что там – целые онлайн-школы, где люди могут подтянуть имеющиеся знания или освоить новые не выходя из дома. В качестве бонуса – преподаватели также ведут обучение в домашних условиях, не тратя время на дорогу от студента к студенту.

Средние заработные платы в Украине: 8-12 тыс. грн.

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