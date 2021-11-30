"Б**ть йо**на": нардеп от "Слуги народа" выругался за трибуной Рады

"Б**ть йо**на": нардеп от "Слуги народа" выругался за трибуной Рады

Очевидно депутат не знал, что микрофон уже был включен.

Народный депутат от "Слуги народа", избранный в ВР в мажоритарном округе в Николаевской области, Игорь Негулевский публично выругался за трибуной парламента.

Это произошло на утреннем заседании Верховной Рады во вторник, 30 ноября.

Негулевский начал свое выступление со слов: "б**ть йо**на. Очевидно, нардеп не знал, что микрофон уже был включен.

После этого конфуза Негулевский рассказал о важности обеспечения жильем жильцов дома в Новой Одессе, где 27 ноября произошел взрыв газа.

"Б**ть е**на": нардеп от "Слуги народа" выругался за трибуной Рады

Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа. Под завалами погибли три человека.