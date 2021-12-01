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Курс доллара и евро на 2 декабря

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Курс доллара и евро на 2 декабря

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В четверг, 2 декабря, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 декабря:

  • Доллар США – 27,22 (плюс 1 коп.).
  • Евро – 30,84 грн (минус 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 1 декабря:

  • Доллар США – 27,10/27,35 грн.
  • Евро – 30,60/31,00 грн.

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