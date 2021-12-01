Курс долара і євро на 2 грудня

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.
У четвер, 2 грудня, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 2 грудня:
- Долар США – 27,22 (плюс 1 коп.).
- Євро – 30,84 грн (мінус 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 1 грудня:
- Долар США – 27,10/27,35 грн.
- Євро – 30,60/31,00 грн.
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