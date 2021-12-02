Народні прикмети, обряди і звичаї 2 грудня

Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу — на відлигу.

2 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка з 12 Авдiя, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Йоасафа, царевича Індiйського, i батька його Авенiра, царя, преподобного Варлаама, ігумена Печерського, в Ближнiх печерах, мучеників Ази i з ним 150 воїнiв, мученика Ілiодора, преподобного Іларiона, чудотворця, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, преподобного Олексія Карпаторуського, ікони Божої Матерi "В скорботах i печалях Утiха".

2 грудня: українські народні прикмети

Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою.

Снігур під вікном сповіщає про себе — на відлигу.

Горобці ховаються у затишок — під дах чи залазять у купи хмизу на мороз і заметіль.

Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу — на відлигу.

2 грудня: церковне свято

Овдій (Авдій) — у юдаїзмі та християнстві єврейський пророк VI століття до н.е. Один з 12 малих пророків. Походив з Юдеї. Пророкував водночас, що і святі Осія, Йоіл, Амос і Міхей. Автор книги пророка Овдія, найкоротшої з усіх книг Старого Завіту. Передбачав ідумейцям, які напали на юдеїв, їхню загибель за переслідування ізраїльського народу.

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Пророк нагадує загарбникам, що за насильство над будь-яким народом з боку іншого Господь карає. Вшановується як святий у католицькій, православних, лютеранській і коптській церквах.

2 грудня: народні традиції

Вірили, що пророк Авдій – покровитель домашнього господарства і сімейного щастя, тому його і прозвали "дбайливець". У цей день наші пращури виганяли нечисть. Для цього господар будинку повинен був простукати сокирою всі віконні рами і косяки, проганяючи таким чином з житла нечисту силу.

2 грудня: що варто робити

пити настої з трав і меду;

викидати посуд з тріщинами.

2 грудня: що не можна робити

без потреби виходити з дому;

з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями.

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