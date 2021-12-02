Астрологічний прогноз на 2 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли варто уникати хвилювань – нестійке емоційне тло може негативно позначитися на поточних справах та стосунках із людьми. Ті, хто зможе відсторонитися від повсякденної метушні, з великою часткою ймовірності отримають відповідь на запитання, що давно не дає спокою.

Символ дня: Лілія.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 1.

Колір: фіолетовий.

Камені дня: аметист, аквамарин, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Хвороби дня: необхідно уважно стежити за станом артеріального тиску, зокрема і внутрішньоглазного. Не варто довго сидіти за комп'ютером, читати за поганого освітлення, нервувати та зловживати солоною їжею – сіль затримує в організмі воду та підвищує показники АТ.

Афоризм дня: пізнай саму себе.

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб і стосунки дня: від з'ясування стосунків із близькою людиною краще відмовитися – до добра вони не доведуть.

Містика дня: можна відчути дар передбачення – чудова нагода заглянути в майбутнє.

Табу дня: не варто рвати та обрізати квіти, зокрема й домашні.

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