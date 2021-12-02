Астрологический прогноз на 2 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми. Те, кто сможет отстраниться от повседневной суеты, с большой долей вероятности получит ответ на давно не дающий покоя вопрос.
Символ дня: лилия.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: лиловый.
Камни дня: аметист, аквамарин, белый опал.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: необходимо внимательно следить за состоянием артериального давления, в том числе и внутриглазного. Не стоит долго сидеть за компьютером, читать при плохом освещении, нервничать и злоупотреблять соленой пищей – соль задерживает в организме воду и повышает показатели АД.
Афоризм дня: познай самое себя.
Геометрическая фигура дня: зигзаг.
Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться – до добра они не доведут.
Мистика дня: можно почувствовать дар предвидения – прекрасный повод заглянуть в будущее.
Табу дня: не стоит рвать и обрезать цветы, в том числе и домашние.
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