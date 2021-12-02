2 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

2 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

По приметам ясное небо в этот день предвещало морозы, а тусклое – оттепель.

Какой сегодня день

В четверг, 2 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря в мире отмечают Международный день борьбы за отмену рабства. / globalreporting.org

В Объединенных Арабских Эмиратах в этот день празднуют День Независимости, в Лаосе – День провозглашения Республики, на Кубе – День вооруженных сил.

Памятные даты 2 декабря

1015 — князь Ярослав Мудрый занял в Киеве престол.

1697 — в Лондоне открыт кафедральный собор святого Павла и началась первая служба.

1804 — Папа Римский Пий VII на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам провозгласил Наполеона Бонапарта Императором Французским Наполеоном I.

1805 – под Аустерлицем в Маркграфстве Моравия Наполеон Бонапарт разгромил объединенную русско-австрийскую армию.

1823 — в послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро провозгласил принцип политического невмешательства европейских государств в дела Американского континента ("доктрину Монро") — "Америка для американцев!"

1852 – Президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Франции под именем Наполеон III и основал Вторую французскую империю.

1863 — завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США).

1864 – в Херсоне основали первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита.

1864 — в Российской империи провозглашена судебная реформа: равенство всех перед законом, независимость и неизменность судей, введение суда присяжных для уголовных преступлений и т.д.

1870 — Рим провозглашен столицей Королевства Италия.

1942 — группа ученых из Чикагского университета во главе с Энрико Ферми продемонстрировала управляемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе.

1982 – хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней.

1983 — на канале MTV состоялась премьера музыкального видео под названием Michael Jackson's Thriller.

1991 – независимость Украины признали первыми Канада и Польша.

Церковный праздник сегодня 2 декабря

2 декабря православная церковь чтит память святого Авдия – одного из двенадцати малых библейских пророков. По преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Несмотря на господство вокруг, он вел благочестивую жизнь. Когда начались гонения на слуг Бога, инициатором которых стала жена правителя Иезавель, Авдий стал помогать им. Да, он укрыл в пещерах сто служителей и носил им пищу, пока они скрывались от врагов. Известно, что Авдий, оставив царскую службу, стал спутником пророка Илии, всюду следовал за ним и сам получил дар пророчества. Правда, оставшаяся после Авдия книга пророчеств состоит только из одной главы.

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Что нельзя делать в этот день

Не стоит без нужды выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями.

Приметы на 2 декабря

В народе верили, что Авдий занимается домашним хозяйством и семейным благополучием. За это святого прозвали Радетелем. В день его именин надо было постучать обухом топора по всем косякам и оконным рамам – по поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом.

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Снежный день с сильным ветром – жди продолжительной зимы и холодной весны.

Много снега с глубокими сугробами – жди богатого урожая в следующем году.

Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко сменился юго-западным с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.

Именины 2 декабря

День ангела (именины) сегодня, 2 декабря, празднуют: Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

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