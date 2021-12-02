2 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

2 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами ясне небо цього дня віщувало морози, а тьмяне – відлигу.

Який сьогодні день

У четвер, 2 грудня, в світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

2 грудня в світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. / globalreporting.org

В Об'єднаних Арабських Еміратах цього дня святкують День Незалежності, у Лаосі - День проголошення Республіки, на Кубі - День збройних сил.

Пам'ятні дати 2 грудня

1015 — князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.

1697 — у Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла і почалась перша служба.

1804 — Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I.

1805 — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію.

1823 — у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту ("доктрину Монро") — "Америка для американців!"

1852 — Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.

1863 — завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США).

1864 — у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1864 — у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо.

1870 — Рим проголошено столицею Королівства Італія.

1942 — група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1982 — хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.

1983 — на каналі MTV відбулася прем'єра музичного відео під назвою Michael Jackson's Thriller.

1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.

Церковне свято сьогодні 2 грудня

2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Авдія – одного з дванадцяти малих біблійних пророків. За переказами, Авдій жив у часи першого розгрому Єврейського царства і обіймав посаду домоправителя при дворі ізраїльського царя Ахава. Попри розпусту, що панувала навколо, він вів благочестиве життя. Коли почалися гоніння на слуг Бога, ініціатором яких стала дружина правителя Єзавель, Авдій почав допомагати їм. Так, він укрив у печерах сто служителів і носив їм їжу, доки вони ховалися від ворогів. Відомо, що Авдій, залишивши царську службу, став супутником пророка Іллі, скрізь слідував за ним і сам одержав дар пророцтва. Щоправда, книга пророцтв, що залишилася після Авдія, складається лише з одного розділу.

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Що не можна робити цього дня

Не варто без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями.

Прикмети на 2 грудня

У народі вірили, що Авдій опікується домашнім господарством та сімейним благополуччям. За це святого прозвали Дбайливцем. У день його іменин треба було постукати обухом сокири по всіх одвірках і віконних рамах - за повір'ям, це перешкоджало нечисті пробратися в будинок.

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Сніжний день з сильним вітром – чекай на тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай на багатого врожаю наступного року.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига найближчими днями.

Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного – найближчим часом погода зіпсується.

Іменини 2 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 2 грудня, святкують: Адріан, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

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