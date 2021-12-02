Мокрая Лиза Русина в прозрачном белье выпятила упругий бюст

Хореограф свела с ума горячим фото.

Украинский хореограф Лиза Русина, участвовавшая в шоу "Танцы со звездами" вместе с певцом MELOVIN, свела с ума поклонников новым откровенным кадром.

Так, в фотоблоге красавица запостила фотографию, на которой эротично позировала в прозрачном нижнем белье. Мокрая Лиза выпятила упругий бюст, стоя на коленях в воде и держась за сочные бедра.

Лиза Русина / instagram.com/lissarusina

"Предлагаю раздеться не до нижнего белья, а до самого сердца", – написала она.

Пользователи оценили и горячее фото, и фигуру танцовщицы в комментариях.

Какая же стройная

Фото – огонь

Горячее

Зажигательное фото

Напомним, MELOVIN и Русина покинули танцевальное шоу после девятого эфира. Они запомнились зрителям страстными танцами и эпатажными проделками.

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