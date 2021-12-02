Мокрая Лиза Русина в прозрачном белье выпятила упругий бюст

Хореограф свела с ума горячим фото.
Украинский хореограф Лиза Русина, участвовавшая в шоу "Танцы со звездами" вместе с певцом MELOVIN, свела с ума поклонников новым откровенным кадром.
Так, в фотоблоге красавица запостила фотографию, на которой эротично позировала в прозрачном нижнем белье. Мокрая Лиза выпятила упругий бюст, стоя на коленях в воде и держась за сочные бедра.
"Предлагаю раздеться не до нижнего белья, а до самого сердца", – написала она.
Пользователи оценили и горячее фото, и фигуру танцовщицы в комментариях.
- Какая же стройная
- Фото – огонь
- Горячее
- Зажигательное фото
Напомним, MELOVIN и Русина покинули танцевальное шоу после девятого эфира. Они запомнились зрителям страстными танцами и эпатажными проделками.
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