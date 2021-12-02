Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро оказывают нам поддержку в сложных ситуациях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 декабря 2021 года рассказывает, что Весам следует наслаждаться тем, что они достигли, а Девам – защищать свою позицию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 декабря 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – немало соблазнов. Остерегайтесь проблем на работе. В отношениях добавьте безумного секса.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе действуйте активнее. Доверяйте партнерам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните новый проект. Действуйте смелее в отношениях.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Сбалансируйте ваши чувства и разум. На работе проявите профессионализм. А в отношениях прибавь страсти.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Ищите умиротворение. На работе следует быстрее реагировать на вызовы. В любви прибавьте равновесия.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Защищайте вашу позицию. В отношениях добавьте уверенности в себе. На работе проявите мастерство по делам.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что вы достигли. В отношениях нужно больше расслабиться. А на работе начните что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Добивайтесь того, чего вы хотите. В отношениях стремитесь к большему. На работе требуйте повышения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях нужно найти золотую середину. А на работе лучше взять отгул.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе сами проблем. В отношениях выбирайте достойного партнера. На работе оперативно реагируйте на вызовы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях вам могут поступить больно. На работе следует избежать испытаний.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. На работе действуйте активнее. В отношениях защищайте свои мысли.

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