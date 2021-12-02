День ангела 3 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 3 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 16 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 3 декабря празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Исаак, Иосиф, Николай, Татьяна, Фекла.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восходящий". Анатолий — волевой, упрямый мужчина с изменчивым характером. Он не любит проигрывать, одновременно может найти общий язык с кем-либо, особенно, если ему что-то нужно.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время, он может быть застенчивым и добродушным мужчиной.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень сложно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове". Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрям, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и редко когда состав "приближенных" меняется.

Иван

Имя Иванн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илларион

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Исаак

Имя Исаак происходит от древнееврейского языка и переводится как "он засмеялся". Исаак – уравновешенный и тактичный. Он всегда держит себя в руках и не выплескивает свои эмоции наружу. На окружающий мир мужчина смотрит очень объективно, редко проявляет любопытство. Исаак обладает хорошей памятью и обладает глубоким интеллектом, поэтому мыслит глобально. Исаак обладает сильной волей, но проявляет ее только в случае крайней необходимости.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужчины и родители.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

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Татьяна

В имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "велия", "поставлено". Есть также латинская версия происхождения. В старом Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна – его женская форма. У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствиям. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Татьяна – прирожденный руководитель. Она может организовать работу хоть какого коллектива. Но более комфортно все же чувствует себя в творческой сфере.

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Фекла

В переводе с древнегреческого языка означает имя Фекла означает "слава Божия". На первый взгляд, Фекла может показаться несколько эксцентричной. Безопасность, стабильность и комфорт в общении очень важны для нее, у нее тревожный характер, она быстро устает от повседневной рутины, но вывести ее из спокойного состояния очень сложно. Умение спокойно смотреть на многие вещи, не бросаться сломя голову в авантюры — одна из черт характера Феклы.

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