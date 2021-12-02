Народные приметы, обряды и обычаи 2 декабря

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу – на оттепели.

2 декабря верующие и церковь чтут память пророка из Авдия, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авнера, царя, преподобного Варлаама, игумена Печерского, в ближних пещерах. мученика Илиодора, преподобного Иллариона, чудотворца, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексия Карпаторусского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".

2 декабря: украинские народные приметы

Снегири прилетели в декабре – зима будет суровой.

Снегирь под окном извещает о себе – на оттепели.

Воробьи прячутся в уют — под крышу или залезают в груды хвороста на мороз и метель.

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу – на оттепели.

2 декабря: церковный праздник

Овдий (Авдий) — в иудаизме и христианстве еврейский пророк VI века до н. Один из 12 малых пророков. Происходил из Иудеи. Пророчествовал одновременно, что и святые Осия, Иоил, Амос и Михей. Автор книги пророка Авдия, кратчайшей из всех книг Ветхого Завета. Предсказывал идумейцам, напавшим на иудеев, их гибель за преследование израильского народа.

Пророк напоминает захватчикам, что за насилие над всяким народом со стороны другого наказывает Господь. Почитается как святой в католической, православной, лютеранской и коптской церквях.

2 декабря: народные традиции

Верили, что пророк Авдий – покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья, поэтому его и прозвали "заботливцем". Наши предки в этот день следили за облаками. Для этого хозяин дома должен был простучать топором все оконные рамы и косяки, прогоняя таким образом из жилища нечистую силу.

2 декабря: что следует делать

пить настои из трав и меда;

выбрасывать посуду с трещинами.

2 декабря: что нельзя делать

без необходимости выходить из дома;

выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями.

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