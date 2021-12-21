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Курс долара і євро на 22 грудня

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Курс долара і євро на 22 грудня

УНІАН

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.

У середу, 22 грудня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 22 грудня:

  • Долар США – 27,25 (мінус 3 коп.).
  • Євро – 30,78 грн (плюс 2 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 21 грудня:

  • Долар США – 27,15/27,35 грн.
  • Євро – 30,50/30,85 грн.

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