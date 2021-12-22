Курс долара і євро на 23 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.
У четвер, 23 грудня, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 23 грудня:
- Долар США – 27,25 (без змін).
- Євро – 30,80 грн (плюс 2 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 22 грудня:
- Долар США – 27,10/27,30 грн.
- Євро – 30,50/30,80 грн.
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