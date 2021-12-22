Курс доллара и евро на 23 декабря

Курс доллара и евро на 23 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.

В четверг, 23 декабря, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 23 декабря:

Доллар США – 27,25 (без изменений).

Евро – 30,80 грн (плюс 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 22 декабря:

Доллар США – 27,10/27,30 грн.

Евро – 30,50/30,80 грн.

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