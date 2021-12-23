Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро успокаивают в критические моменты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 декабря 2021 г. рассказывает, что Тельцам не стоит делать больно партнеру, а Близнецы должны решиться на первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Справедливость"

Найдите баланс в своей жизни. На работе сопротивляйтесь вызовам. В отношениях стремитесь к гармонии.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Не бойтесь показывать свою позицию. В отношениях не делайте больно партнеру. На работе самое время продемонстрировать профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отправляйтесь навстречу чувствам. На работе положите начало новому.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы можете что-нибудь изменить в своей жизни. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе найдите верных друзей.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора затянуть пояса. В отношениях не занимайтесь расточительством. На работе поразмышляйте над запасным вариантом.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе избегайте вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не следует создавать себе проблемы. В отношениях не нужно ссориться. На работе избегайте конфликтов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите упругость нрава. В отношениях добавьте страсти. На работе ждите кризисных моментов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка кубков"

ТСН.ua

Сегодня вы столкнетесь с разочарованиями. В отношениях вам могут поступить больно. На работе действуйте более демократически.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора накапливать ресурсы. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе найдите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Наслаждайтесь своими достижениями. В отношениях проверьте себя на крепость. На работе задумайтесь над развитием.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь. В отношениях можно немного расслабиться. А на работе – положить начало что-то собственное.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары