Курс долара і євро на 21 грудня

Курс долара і євро на 21 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.

У вівторок, 21 грудня, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 21 грудня:

Долар США – 27,28 (плюс 4 коп.).

Євро – 30,76 грн (мінус 9 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 20 грудня:

Долар США – 27,15/27,30 грн.

Євро – 30,50/30,90 грн.

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