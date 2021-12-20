Курс долара і євро на 21 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.
У вівторок, 21 грудня, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 21 грудня:
- Долар США – 27,28 (плюс 4 коп.).
- Євро – 30,76 грн (мінус 9 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 20 грудня:
- Долар США – 27,15/27,30 грн.
- Євро – 30,50/30,90 грн.
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