В Україні зріс попит на персонал: кого найбільше шукають

В Україні зріс попит на персонал: кого найбільше шукають

Найбільше шукають фахівці зі сфер продажів.

В Україні вродовж року пошук персоналу зріс удвічі.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Таке дослідження зробив кадровий портал. За його даними, найбільш затребуваними в Україні стали фахівці зі сфер продажів, інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами та PR, транспорту й логістики.

Водночас роботодавці менше шукали фахівців із фітнес і б’юті-ндустрії, зі сфери страхування та юриспруденції.

Як повідомлялося, розмір мінімальної зарплати затверджено у держбюджеті-2022. Від 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати в місячному розмірі, а підвищення на 200 грн заплановане від 1 жовтня. Натомість мінімальна зарплата в погодинному розмірі зросте вже від 1 січня - щоправда, всього на 14 копійок.

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