В Україні зріс попит на персонал: кого найбільше шукають

Найбільше шукають фахівці зі сфер продажів.
В Україні вродовж року пошук персоналу зріс удвічі.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Таке дослідження зробив кадровий портал. За його даними, найбільш затребуваними в Україні стали фахівці зі сфер продажів, інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами та PR, транспорту й логістики.
Водночас роботодавці менше шукали фахівців із фітнес і б’юті-ндустрії, зі сфери страхування та юриспруденції.
Як повідомлялося, розмір мінімальної зарплати затверджено у держбюджеті-2022. Від 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати в місячному розмірі, а підвищення на 200 грн заплановане від 1 жовтня. Натомість мінімальна зарплата в погодинному розмірі зросте вже від 1 січня - щоправда, всього на 14 копійок.
Читайте також:
- В Україні здорожчав новорічний стіл: скільки коштують традиційні продукти
- Українці почали отримувати "тисячу за вакцинацію"
- Прожитковий мінімум-2022: показники для основних соціальних і демографічних груп населення від 1 січня