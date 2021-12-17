В Украине вырос спрос на персонал: кого больше всего ищут

В Украине вырос спрос на персонал: кого больше всего ищут

Больше всего ищут специалисты из сфер продаж.

В Украине в течение года поиск персонала вырос вдвое.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Украинские фрилансеры увеличили свои доходы: сколько зарабатывают

Такое исследование сделал кадровый портал. По его данным, наиболее востребованными в Украине стали специалисты из сфер продаж, информационных технологий, банков и инвестиций, маркетинга, рекламы и PR, транспорта и логистики.

При этом работодатели меньше искали специалистов по фитнесу и бьюти-индустрии, из сферы страхования и юриспруденции.

Как сообщалось, размер минимальной зарплаты утвержден в госбюджете-2022. С 1 января 2022 в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере, а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек.

Читайте также: