В Украине вырос спрос на персонал: кого больше всего ищут

Больше всего ищут специалисты из сфер продаж.
В Украине в течение года поиск персонала вырос вдвое.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Такое исследование сделал кадровый портал. По его данным, наиболее востребованными в Украине стали специалисты из сфер продаж, информационных технологий, банков и инвестиций, маркетинга, рекламы и PR, транспорта и логистики.
При этом работодатели меньше искали специалистов по фитнесу и бьюти-индустрии, из сферы страхования и юриспруденции.
Как сообщалось, размер минимальной зарплаты утвержден в госбюджете-2022. С 1 января 2022 в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере, а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек.
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