Ситуация на Донбассе: на фронте боевики продолжают обстрелы, ранен боец

Ситуация на Донбассе: на фронте боевики продолжают обстрелы, ранен боец

Оккупанты продолжают стрелять.

Украинский военный получил ранения на фронте. Накануне в сторону Золотого в Луганской области оккупанты ударили из автоматических гранатометов.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 17 декабря.

Скалки попали в бойца. В настоящее время он находится в больнице. Состояние здоровья, говорят медики, удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Под артиллерийским огнем накануне оказались окрестности Авдеевки. По Шумах и Пескам враг бил из минометов. В районе Новотошковского и Новолуганского зафиксировали обстрелы из стрелкового оружия.

Новости с фронта: украинский военный получил осколочные ранения, угрозы его жизни нет

Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Читайте также: