Ситуация на Донбассе: на фронте боевики продолжают обстрелы, ранен боец

Оккупанты продолжают стрелять.
Украинский военный получил ранения на фронте. Накануне в сторону Золотого в Луганской области оккупанты ударили из автоматических гранатометов.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 17 декабря.
Скалки попали в бойца. В настоящее время он находится в больнице. Состояние здоровья, говорят медики, удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Под артиллерийским огнем накануне оказались окрестности Авдеевки. По Шумах и Пескам враг бил из минометов. В районе Новотошковского и Новолуганского зафиксировали обстрелы из стрелкового оружия.
Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.
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