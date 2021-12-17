Ситуація на Донбасі: на фронті бойовики продовжують обстріли, поранений боєць

Окупанти продовжують обстріли.
Український військовий зазнав поранень на фронті. Напередодні у бік Золотого на Луганщині окупанти вдарили з автоматичних гранатометів.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 грудня.
Скалки поцілили у бійця. Наразі він перебуває у шпиталі. Стан здоров'я, кажуть медики, задовільний, загрози життю немає.
Під артилерійським вогнем напередодні опинилися околиці Авдіївки. По Шумах та Пісках ворог бив із мінометів. В районі Новотошківського та Новолуганського зафіксували обстріли зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.
Читайте також: