Ситуація на Донбасі: на фронті бойовики продовжують обстріли, поранений боєць

Ситуація на Донбасі: на фронті бойовики продовжують обстріли, поранений боєць

Окупанти продовжують обстріли.

Український військовий зазнав поранень на фронті. Напередодні у бік Золотого на Луганщині окупанти вдарили з автоматичних гранатометів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 грудня.

Скалки поцілили у бійця. Наразі він перебуває у шпиталі. Стан здоров'я, кажуть медики, задовільний, загрози життю немає.

Під артилерійським вогнем напередодні опинилися околиці Авдіївки. По Шумах та Пісках ворог бив із мінометів. В районі Новотошківського та Новолуганського зафіксували обстріли зі стрілецької зброї.

Новини з фронту: український військовий зазнав осколкових поранень, загрози його життю немає

Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.

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