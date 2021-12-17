День рождение Папы Римского – понтифику исполняется 85 лет

Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

День рождение Папы Римского – главе католической церкви сегодня исполняется 85 лет.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 декабря.

Папа Франциск только недавно завершил свою поездку по Кипру и Греции. И не планирует останавливаться – в следующем году хочет отправиться с миссией в Азию. И это, несмотря на то, что летом понтифик перенес операцию на кишечнике, после которой восстанавливался несколько недель.

За последний год глава католической церкви отважился на решительные реформы – на 10% снизил зарплаты кардиналам и чуть меньше – священникам и монахам, работающим в Ватикане. Все – чтобы сократить дефицит бюджета Ватикана. И принял меры для борьбы с коррупцией — в частности, установил ограничения в 40 евро на стоимость подарков, которые могут принять католические чиновники.

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