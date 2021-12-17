День народження Папи Римського - понтифіку виповнюється 85 років

Франциск народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина.

День народження Папи Римського - голові католицької церкви сьогодні виповнюється 85 років.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 грудня.

Папа Франциск лише нещодавно завершив свою поїздку Кіпром і Грецією. І не планує зупинятися - наступного року хоче вирушити з місією до Азії. І це попри те, що влітку понтифік переніс операцію на кишківнику, після якої відновлювався кілька тижнів.

За останній рік глава католицької церкви наважився на рішучі реформи - на 10% знизив зарплати кардиналам і трохи менше - священникам та монахам, що працюють у Ватикані. Все - аби скоротити дефіцит бюджету Ватикану. І вжив заходів для боротьби з корупцією - зокрема, встановив обмеження у 40 євро на вартість подарунків, які можуть прийняти католицькі чиновники.

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