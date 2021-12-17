Курс доллара и евро на 20 декабря

Курс доллара и евро на 20 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В понедельник, 20 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 20 декабря:

Доллар США – 27,24 (плюс 5 коп.).

Евро – 30,85 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 17 декабря:

Доллар США – 27,10/27,30 грн.

Евро – 30,50/30,90 грн.

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