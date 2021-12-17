Курс доллара и евро на 20 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.
В понедельник, 20 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 20 декабря:
- Доллар США – 27,24 (плюс 5 коп.).
- Евро – 30,85 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 17 декабря:
- Доллар США – 27,10/27,30 грн.
- Евро – 30,50/30,90 грн.
Читайте также:
- У "Дії" появилась услуга для родителей младенцев: как получить компенсацию.
- Депутаты провалили голосование об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.
- В Украине вырос спрос на персонал: кого больше ищут.