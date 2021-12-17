Депутаты провалили голосование об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП

Решение поддержали только 102 народных избранника.

В Верховной Раде во время голосования провалили отсрочку обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП до 2023 года.

Голосование прошло в пятницу, 17 декабря, во время внеочередного заседания.

"За" проголосовали только 102 народных депутата. Зато для принятия решений нужны голоса не менее 226 политиков. Следует отметить, что 17 декабря проходило последнее пленарное заседание парламента в 2021 году.

К слову, речь идет о законопроекте №6376 – об отсрочке ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год. Впрочем, нардепы провалили голосование. Это означает, что сроки расширенного применения кассовых аппаратов ФЛПами не перенесут. Именно поэтому 1 января 2022 частным предпринимателям придется ими пользоваться.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине вступят в силу новые правила для физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса. Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Для того чтобы выбрать и зарегистрировать регистратор расчетных операций (РРО) или программный регистратор расчетных операций (ПРРО) остается всего несколько недель. Это коснется сотни тысяч предпринимателей, до этого никогда не использовавших кассовые аппараты в своей деятельности.

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