Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 грудня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 9 тисяч.
В Україні станом на ранок 17 грудня зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 328 людей, 21 650 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 028 осіб, а 132 991 людину вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 597 046 осіб;
- одужало – 3 306 465 осіб;
- летальних випадків – 92 641;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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