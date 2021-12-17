Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 грудня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 9 тисяч.

В Україні станом на ранок 17 грудня зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 328 людей, 21 650 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 028 осіб, а 132 991 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 597 046 осіб;

одужало – 3 306 465 осіб;

летальних випадків – 92 641;

проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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