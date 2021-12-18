Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.
В Україні станом на ранок 18 грудня зафіксовано 7 503 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 288 людей, ще 18 534 - одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових хворих 674 дітей, медпрацівників – 154. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 018 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999 осіб; летальних випадків – 92 929.
Крім того, за минулу добу 136 962 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень", - кажуть у МОЗ.
У МОЗ наголосили, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 1395/9387
- Вінницька – 226/4517
- Волинська – 337/2421
- Дніпропетровська – 319/8729
- Донецька – 325/5632
- Житомирська – 186/2312
- Закарпатська – 360/2044
- Запорізька – 375/3506
- Івано-Франківська – 222/2370
- Київська – 390/5187
- Кіровоградська – 109/2334
- Луганська – 72/2070
- Львівська – 370/6033
- Миколаївська – 223/2478
- Одеська – 389/4856
- Полтавська – 443/3375
- Рівненська – 197/3561
- Сумська – 143/2888
- Тернопільська – 175/1901
- Харківська – 278/6296
- Херсонська – 95/1818
- Хмельницька – 293/2978
- Черкаська – 316/3064
- Чернівецька – 178/1834
- Чернігівська – 197/2767
Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 17 грудня, було зафіксовано 8 899 нових випадків COVID-19. Померло 328 людей, 21 650 пацієнтів одужало.
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