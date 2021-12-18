Струнка ексдружина Узелкова у боді еротично повигиналася на столі

Зірка поміркувала про сексуальну енергію.

Колишня дружина боксера та шоумена В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська має неперевершену фігуру.

Іноді зірка може потішити своїх прихильників, опублікувавши у своєму Instagram якийсь пікантний знімок. До слова, цього разу Марина влаштувала справжній фурор в Мережі. Так, знаменитість у боді вирішила еротично повигинатися на столі. До речі, у тренерки неймовірно струнка фігура.

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

Окрім цього, Марина поміркувала про сексуальну енергію. Зірка переконана, що кожна людина має відкрити в собі цю енергію.

"Сексуальна енергія - це більше, ніж викид ендорфінів у кров і набагато більше, ніж просто секс. Розкрити її – означає реалізувати потреби бути собою таким чином, що ти можеш почуватися вільним у всіх сенсах", - поділилася зірка.

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