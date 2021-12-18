Стройная экс-жена Узелкова в боди эротично изгибалась на столе

Звезда поразмышляла о сексуальной энергии.

У бывшей жены боксера и шоумена Вячеслава Узелкова, фитнестренерши Марины Боржемской непревзойденная фигура.

Иногда звезда может порадовать своих поклонников, опубликовав в своем Instagram какой-то пикантный снимок. К слову, на этот раз Марина произвела настоящий фурор в Сети. Знаменитость в боди решила эротично изгибалась на столе. Кстати, у тренерши невероятно стройная фигура.

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, Марина поразмышляла о сексуальной энергии. Звезда убеждена, что каждый человек должен открыть эту энергию.

"Сексуальная энергия – это больше, чем выброс эндорфинов в кровь и гораздо больше, чем просто секс. Раскрыть ее – значит реализовать потребности быть собой таким образом, что ты можешь чувствовать себя свободным во всех смыслах", – поделилась звезда.

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