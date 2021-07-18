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Оля Полякова без макияжа показала, как ее вакцинировали от коронавируса

Оля Полякова без макияжа показала, как ее вакцинировали от коронавируса

Артистка сделала прививку Pfizer.

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно в новом клипе засунула метровую колбасу в горло, вакцинировалась.

В виде доказательства артистка в своем Instagram запостила видео, на котором изображена в кабинете врача. Полякова одета в белое платье с вишневым принтом в кружочки. На вакцинацию звезда пришла без макияжа.

"Я сделала, как и говорили эксперты — записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. И когда появилась возможность вакцинироваться остаточной дозой, я сразу же приехала. В этот день вакцинировали Pfizer. Но я бы привилась и любой другой доступной вакциной в Украине, так как хочу чувствовать себя защищенной", — поделилась Полякова.

Исполнительница добавила, что вакцина в Украине доступна, информацию о прививках можно получить у семейного врача.

"В Киеве можно вакцинироваться людям 60+, в других городах, таких как Житомир, Черкассы, Чернигов, Умань, Канев, Золотоноша — всем. Следите за ситуацией в центрах вакцинации вашего города. Но главное — позаботьтесь о том, чтобы вакцинировались ваши родные — мамы, папы, бабушки и дедушки, родственники из приоритетных групп!" — призвала Оля.

Певица также объяснила, почему решила вакцинироваться. Дело в том, что многие набросились на артистку, мол, вакцинация — дело каждого и агитировать делать прививки — неправильно.

"Я очень много езжу по Украине, я постоянно в контакте с людьми, я уже болела коронавирусом. Более того, когда я кололась, у меня еще были антитела. Тем не менее, из-за того, что я много работаю и со многими общаюсь, мне нужно было вакцинироваться. Если вы не хотите, я никого не агитирую, но знайте — чем быстрее мы вакцинируемся, тем скорее эта зараза свалит нафиг. Первый раз когда я вакцинировалась, я очень плохо себя чувствовала три дня. Второй раз — вообще очень хорошо, только рука болит", — рассказала Полякова.

Напомним, недавно ведущие ТСН Лидия Таран и Маричка Падалко вакцинировались прямо на рабочем месте. Маричка сделала первую дозу прививки "Короноваком", а Лидия — "Пфайзер".