Народные приметы, обряды и обычаи 18 июля

Утром на низменностях сухая трава — следующей ночью жди дождя.

18 июля верующие и церковь почтили память преподобного Афанасия Афонского, обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольського, иконы Божьей Матери, называемой "Економисса".

18 июля: церковный праздник

Афанасий Афонский — византийский монах, основатель первого и главного монастыря на Святой горе Афон — монастыря Великая Лавра.

Афанасий известен также тем, что принес в пещерное и отшельническое монашество систему киновий, именно она позже стала преимущественным монашеским образом жизни как на Афоне, так и других православных монастырях. После смерти Афанасий прославлен как святой.

18 июля: народные традиции

Раньше говорили, что если месяц яркий, то на щедрый урожай. Поэтому и ближе к ночи 18 июля наши предки выходили на улицу и смотрели в месяц. Также читали различные заказы в месяц, в частности, привлечения любви и денег.

18 июля: что стоит сделать

выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста

18 июля: что запрещено делать

рассказывать о своих планах на будущее

начинать новые дела;

делать серьезные действия;

сплетничать и говорить секреты.

18 июля: что стоит сделать

Пауков почти не видно на изменяющуюся, а много — на сухую и теплую погоду.

Воронье взлетает под облака — к ненастью.

Если летом много масла (осота), то зима будет холодной.

Утром на низменностях сухая трава — следующей ночью жди дождя.

Кувшинки едва поднимается утром над водой, но с опозданием — после обеда прибудет дождь.

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