Народные приметы, обряды и обычаи 18 июля

Утром на низменностях сухая трава — следующей ночью жди дождя.
18 июля верующие и церковь почтили память преподобного Афанасия Афонского, обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольського, иконы Божьей Матери, называемой "Економисса".
18 июля: церковный праздник
Афанасий Афонский — византийский монах, основатель первого и главного монастыря на Святой горе Афон — монастыря Великая Лавра.
Афанасий известен также тем, что принес в пещерное и отшельническое монашество систему киновий, именно она позже стала преимущественным монашеским образом жизни как на Афоне, так и других православных монастырях. После смерти Афанасий прославлен как святой.
18 июля: народные традиции
Раньше говорили, что если месяц яркий, то на щедрый урожай. Поэтому и ближе к ночи 18 июля наши предки выходили на улицу и смотрели в месяц. Также читали различные заказы в месяц, в частности, привлечения любви и денег.
18 июля: что стоит сделать
- выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста
18 июля: что запрещено делать
- рассказывать о своих планах на будущее
- начинать новые дела;
- делать серьезные действия;
- сплетничать и говорить секреты.
18 июля: что стоит сделать
- Пауков почти не видно на изменяющуюся, а много — на сухую и теплую погоду.
- Воронье взлетает под облака — к ненастью.
- Если летом много масла (осота), то зима будет холодной.
- Утром на низменностях сухая трава — следующей ночью жди дождя.
- Кувшинки едва поднимается утром над водой, но с опозданием — после обеда прибудет дождь.