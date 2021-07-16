Две кумы - Маричка Падалко и Лидия Таран - вакцинировались

Это произошло прямо на рабочем месте.

Украинские телеведущие канала 1+1, а в жизни — две кумы — Маричка Падалко и Лидия Таран (Лида крестила старшего сына Марички) недавно вакцинировались.

Маричка сделала первую дозу прививки "Короноваком", а Лидия - "Пфайзер". Это произошло прямо на рабочем месте, канал 1+1 организовал прививки для всех своих сотрудников.

Обе телеведущие переболели COVID-19. Маричка - почти год назад, а Лида - этой зимой, поэтому знают на собственном примере о коварстве этой болезни.

"Я болела ковид почти год назад. Из пяти членов нашей семьи, все были вместе, переболели трое. Младшая дочь и муж с тех пор так и не заболели. Сам коронавирус перенесла терпимо, но с тех пор чаще стали болеть суставы. Постоянно теперь делаю упражнения ЛФК", — поделилась Маричка.

пресс-служба канала "1+1"

Также Падалко рассказала о том, как получила первую дозу вакцины против COVID-19.

"Я стараюсь жить по правилам цивилизованного мира. Если "общественный договор" говорит о том, что от пандемии нас спасет вакцинация, я его придерживаюсь. Тем более, на мне ответственность как на ведущей новостей. Я не могу позволить себе рассказывать об одном в эфире, а в жизни делать другое. Когда пришла моя очередь вакцинации, в наличии был CoronaVac. Он меня вполне устраивает. Более того, я бы его и выбрала, если бы было несколько вариантов. Во-первых, он легко переносится. Я сужу по коллегам и знакомых, которым кололи разные вакцины. CoronaVac и AstraZeneca сделаны по старой технологии, знакомой нашему организму с детства. Pfizer и Moderna (ее еще нет в Украине) - совершенно новые", - говорит Падалко.

пресс-служба канала "1+1"

Маричка Падалко также отметила, что на момент прививки страхов уже не было. В ее кругу уже почти все были вакцинированы.

"В моем окружении отрицать необходимость и важность вакцинации от коронавируса считается дурным тоном. Хотя переживания по поводу реакции на вакцины были у всех. Мне кажется, что люди больше ориентируются на знакомых или людей, которым они доверяют, чем на государственные учреждения. Впрочем, и на уровне "топов" - очень важен для людей личный пример. Для меня, например, тот факт, что главный санитарный врач вакцинировался "Коронаваком", было аргументом. Мой отец, 74 года, привился у семейного врача "Коронаваком". Моя мама, 66 лет, получила первую дозу "Пфайзер" в университете, где работает. Супруг еще не успел привиться у семейного врача", - рассказывает Маричка Падалко.

Телеведущая новостей на 1+1 Лидия Таран также ни дня не колебалась относительно целесообразности прививки против COVID-19.

пресс-служба канала "1+1"

Переболела в достаточно легкой форме, и слава богу! Ничего плохого не случилось со мной.

Сомнений по прививке у меня не было вообще. Пошла и сделала не раздумывая. После этого ничего меня не беспокоило. Я работаю на телевидении, поэтому знаю о ситуации в Украине и мире по COVID-19 лучше, чем любой обычный человек. Мне не надо было собирать мнения относительно того, какой вакциной делать - я почти каждый день рассказываю об этом с экранов телевизоров. Я делала "Пфайзер" только потому, что когда пришла к врачу, именно эта вакцина была в наличии", - рассказывает телеведущая новостей на 1+1 Лидия Таран.

После прививки ничего не изменилось — Лида чувствовала себя так же, как и до.

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