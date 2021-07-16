"Потоп века" Германия объявила режим военной катастрофы

Жертвами наводнения на западе Германии стали 100 человек.

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

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Отметим, количество жертв потопа в Германии превысило 100 человек.

В стране со вторника продолжаются сильные дожди, из-за которых образовалась наводнение.

В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр принял решение ввести в стране режим военной катастрофы.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны, количество привлеченных военных будет расти.

Спасательные службы пока не могут добраться до некоторых населенных пунктов, которые сильно затопило. Поэтому пропавшими числятся более 1,3 тысячи человек. СМИ называют наводнение "потопом века".

Причиной наводнения стали рекордно сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария. По прогнозам синоптиков, 16 июля там везде большая вероятность новых наводнений.

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