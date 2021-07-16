"Мне еще надо поднапрячься": Ляшко прокомментировал темпы вакцинации в Украине

"Мне еще надо поднапрячься": Ляшко прокомментировал темпы вакцинации в Украине

На сегодняшний день первую дозу получили 17% украинцев.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации в Украине и пообещал от следующей неделе прививать еще больше украинский.

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Об этом 16 июля он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся. Со следующей недели будет еще больше... На сегодняшний день мы провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны", — сообщил глава Минздрава.

Он отметил, что, например, в Британии одну дозу получили больше 50% взрослого населения, но там регистрируют и большое инфицирование. Но есть плюс: среди вакцинированных достаточно малое количество заболевших, а среди инфицированных вакцинированных — небольшое количество тех, кто попадает в больницу. Среди заболевших примерно до 20% было тех, кто получил одну прививку и гораздо меньше тех, кто имел две прививки. Среди всех госпитализированных процент тех, кто был вакцинирован, не превысил 8%, добавил Ляшко.

Министр отметил, что сейчас вакцинация в Украине добровольная и бесплатная и работодатели не могут требовать от своих сотрудников делать прививки.

"Каждый, кто из работодателей устанавливает требования, должен согласовывать в коллективном договоре с сотрудниками. С одной стороны, мы поддерживаем такие инициативы, потому что они позволяют вакцинироваться и предотвратить вспышку. С другой стороны — мы правовое государство и должны двигаться в пределах того законодательства, которое действует в Украине сейчас", — объясняет Ляшко.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 16 июля в целом проведено 3 899 890 прививок, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 360 256 украинцев

Ранее начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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