Рада назначила нового министра внутренних дел

По словам Монастырского, возглавить МВД ему предложил сам президент Зеленский.

Верховная Рада 16 июля назначила нового главу МВД Украины. Им стал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского правоохранительного комитета Денис Монастырский.

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"За" проголосовал 271 нардеп.

Стоит отметить, что Монастырский заменит на посту Арсена Авакова, за отставку которого 15 июля проголосовали нардепы.

Ранее сам Монастырский прокомментировал свое возможное назначение на пост главы МВД так: "Решил ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность".

Напомним, 13 июля уже бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года — дольше всех министров.

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