Взятки за голосование: ВАКС избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

Конкретные условия меры пресечения пока не разглашаются и в суде назвали причину.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции «Слуга народа» Михаилу Лабе, которого подозревают в причастности к получению взяток за голосование в Верховной Раде. В то же время, детали решения суда пока не обнародуются, ведь заседание суда, как и в случае с другим депутатом от этой фракции Евгением Пивоваровым, которого тоже подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в ВР, прошло в закрытом режиме.

Об этом сообщает Суспільне.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения, прокурор пояснил, что такое решение принято с учетом норм статьи 27 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По его словам, закрытое рассмотрение необходимо для сохранения тайны досудебного расследования, а также обеспечения безопасности участников уголовного производства.

Что известно о деле «взяток в конвертах»

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти народным депутатам от фракции «Слуга народа», которых следствие подозревает в получении взяток за «нужное» голосование в парламенте.

По данным Центра противодействия коррупции, подозрения получили Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Михаил Лаба.

По информации СМИ, средства передавались в конвертах в одном из офисов, где, по данным следствия, НАБУ осуществляло негласные следственные действия.

30 декабря 2025 года ВАКС уже избрал меру пресечения другому фигуранту дела — народному депутату Юрию Киселю.

