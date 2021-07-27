Таиланд два дня подряд бьет рекорды по коронавирусу

Лишь 5,6% тайцев считаются полностью привитыми от коронавируса.
В Таиланде два дня подряд фиксируют самые высокие с начала пандемии показатели заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что в понедельник, 26 июля, в стране обнаружили 15 376 случаев заражения коронавирусом, а от осложнений инфекции умерли еще 87 человек.
Стремительное распространение COVID-19 объясняют новым штаммом Delta, который является более заразным предшественников. В то же время правительство сталкивается с критикой из-за медленных темпов вакцинации.
Заметим, что 18,94% населения Таиланда получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, и только 5,6% тайцев считаются полностью привитыми.
Как сообщалось, случаи заражений особенно увеличиваются в Бангкоке и прилегающих провинциях.
В связи с этим правительство запретило любые собрания и мероприятия, которые могут способствовать распространению коронавируса, в частности антиправительственные митинги, которые критикуют действия премьера во время пандемии.
Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 40 тысяч тайских батов (1 220 долларов).
Напомним, что в Таиланде разрабатывают три вакцины от коронавируса, одна из которых изготовлена из листьев табака. Препараты уже на финальном этапе испытания, их выпуск планируется на следующий год.