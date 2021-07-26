Полинезийцы станцевали перед Макроном и дали ему новое имя: видео

На острове Хива-Оа во Французской Полинезии главу государства назвали Те Ака Ики Тааоа, что означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

В понедельник, 26 июля, президент Франции Эмануэль Макрона начал свой визит на Маркизские острова, которые относятся к Французской Полинезии. Во время торжественной церемонии встречи на острове Хива-Оа глава государства, по давней местной традиции, получил новое имя, сообщает телеканал tntv.

Встреча Макрона была довольно пышной — на торжественную церемонию собрали 600 танцоров и музыкантов в традиционном наряде, которые выполняли местные песни и танцы. Встречать высокого гостя выехали также всадники в древних доспехах и с флагами.

Фото: Twitter

Председатель коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо в своей речи отметила, что местные жители считают себя французами. "Наша часть французской идентичности желательна и мы принимаем ее: мы — маркизийци, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", — заявила она.

В завершение речи она, по давней местной традиции, дала Макрону новое имя — Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), что в переводе означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

Emmanuel Macron est arrivé aux îles Marquises, à Hiva Oa. Après s'être recueilli sur les tombes de Paul Gauguin et Jacques Brel, il reçoit un accueil traditionnel par un millier de danseurs. C'est la première visite présidentielle aux Marquises. pic.twitter.com/9yoNDEimlC — La1ere.fr (@ la1ere) July 26, 2021

Макрон в своей речи поблагодарил за теплый прием и пообещал поспособствовать тому, чтобы Маркизские острова были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время пребывания на острове Макрон также посетил могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.

Визит Макрона к Французскe. Полинези. продлится до 27 июля.

Напомним, ранее Макрона получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Президента Франции Эммануэля Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина.

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