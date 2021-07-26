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Полинезийцы станцевали перед Макроном и дали ему новое имя: видео

Полинезийцы станцевали перед Макроном и дали ему новое имя: видео

Полинезийцы станцевали перед Макроном и дали ему новое имя: видео

Фото: Twitter

На острове Хива-Оа во Французской Полинезии главу государства назвали Те Ака Ики Тааоа, что означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

В понедельник, 26 июля, президент Франции Эмануэль Макрона начал свой визит на Маркизские острова, которые относятся к Французской Полинезии. Во время торжественной церемонии встречи на острове Хива-Оа глава государства, по давней местной традиции, получил новое имя, сообщает телеканал tntv.

Встреча Макрона была довольно пышной — на торжественную церемонию собрали 600 танцоров и музыкантов в традиционном наряде, которые выполняли местные песни и танцы. Встречать высокого гостя выехали также всадники в древних доспехах и с флагами.

Фото: Twitter / ©
Фото: Twitter

Председатель коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо в своей речи отметила, что местные жители считают себя французами. "Наша часть французской идентичности желательна и мы принимаем ее: мы — маркизийци, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", — заявила она.

В завершение речи она, по давней местной традиции, дала Макрону новое имя — Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), что в переводе означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

Макрон в своей речи поблагодарил за теплый прием и пообещал поспособствовать тому, чтобы Маркизские острова были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время пребывания на острове Макрон также посетил могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.

Визит Макрона к Французскe. Полинези. продлится до 27 июля.

Напомним, ранее Макрона получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Президента Франции Эммануэля Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина.