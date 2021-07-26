Маме мальчика, погибшего после травмы в фонтане, грозит 5 лет за решеткой

Маме мальчика, погибшего после травмы в фонтане, грозит 5 лет за решеткой

Мальчик накололся на деталь фонтана и еще и получил внутренние повреждения от потока воды.

За смерть ребенка из-за купания в фонтане матери грозит 5 лет за решеткой. Полиция открыла уголовное производство по статье «злостное невыполнение родительских обязанностей».

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Трагедия произошла в Днепре на глазах многочисленных свидетелей. Четырехлетний мальчик вместе с другой малышами купался в фонтане, поскользнулся во время игрушек и случайно сел на наконечник, откуда под давлением выталкивается вода. Мать достала ребенка из фонтана и вызвала скорую. В областную детскую больницу мальчика доставили в критическом состоянии. Медики восемь часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

«С одной стороны это механическое повреждение в результате падения на саму трубу. Это повреждений промежности. Кроме этого, второй механизм — это гидроудар от самой струи фонтана и были многочисленные повреждения внутренних органов», — рассказывает заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров.

Новости Украины: за смерть ребенка из-за купания в фонтане матери грозит 5 лет за решеткой

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