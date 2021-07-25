В Днепре умер малыш, который упал в фонтан и сильно травмировался

В Днепре умер малыш, который упал в фонтан и сильно травмировался

Медики ОДКЛ несколько часов проводили операцию.

Медикам не удалось спасти 4-летнего мальчика, который поскользнулся и упал в фонтан на деталь, и получил серьезные повреждения в районе промежности.

Об этом сообщает местное издание " Информатор ", ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу, 23 июля, ребенок гулял с семьей в сквере Прибрежный. Мальчик играл у фонтана. В какой-то момент ребенок поскользнулась и упал на фонтан, получив серьезные повреждения. Мама находилась рядом с ребенком и снимала на видео игру детей.

«Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6 утра. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля, в 5:00, мальчик умер», — прокомментировал ситуацию директор ОДКЛ Алексей Власов.

Напомним, что в Кировоградской области в пруду утонули две девочки 7 и 8 лет.

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