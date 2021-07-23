В Таиланде создали вакцину от COVID-19 из листьев табака: подробности

Три вакцины от коронавируса, которые разрабатываются в Таиланде, будут готовы к применению до 2022 года.

В Таиланде разрабатывают три вакцины от коронавируса, одна из которых из листьев табака. Препараты уже на финальном этапе испытания, их выпуск планируется на следующий год.

Об этом сообщает NNT.

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Известно, что вакцина получила название Baiya SARS-CoV-1 Vax 1. Она создана из листьев табака специалистами компании Baiya Phytopharm и Университета Чулалонгкорн. Эта вакцина успешно прошла испытания на животных и вскоре будет опробована на людях.

Разработкой второй вакцины, которая получила название ChulaCov19 или CU-Cov19, занимаются специалисты факультетов университета Чулалонгкорн и и Университета Пенсильвании. Сейчас известно, что препарат был создан на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Известно, что 15 июня начался первый этап испытаний препарата на двух группах из 36 человек в возрасте от 18 до 55 лет и от 65 до 75 лет соответственно. Во второй фазе, которая запланирована на август текущего года, должны принять участие от 150 до 300 человек.

Еще одна вакцина-HXP-GPO Vac была разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и института PATH. Сейчас препарат находится на стадии испытаний на людях.

Напомним, медицинская компания Oravax Medical планирует начать испытания первой в мире вакцины от коронавируса в таблетках.

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