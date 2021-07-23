Топ-игры про выживание (survival) на ПК

10 топовых survival-игр на ПК.

Игры в жанре "выживание" или сурвайвал (survival) отличаются напряженной атмосферой, так как в них игрокам предстоят испытания, от которых зависит выживание их персонажей. Вместе с тем, они дают геймерам максимальный заряд эмоций.

Наибольшей популярностью пользуются такие поджанры, как симулятор выживания и survival horror.

Геймплей первого основан на исследовании игрового мира, добыче ресурсов и защите от опасностей. Во многих симуляторах выживания гибель персонажа необратима и подразумевает прохождение игры с нуля.

В survival horror выживание персонажа также осложняется наличием сильных и страшных противников, тогда как сам он ослаблен и имеет ограниченные возможности. Подобным играм присуще максимальное нагнетание атмосферы страха и тревоги.

Представляем подборку из 10 топовых survival-игр на ПК.

Серия Resident Evil

Эталонный представитель жанра survival horror. Первая игра серии была выпущена в 1996 году. Последняя часть – Resident Evil: Village – вышла в 2021 году. Даже те, кто не играл ни в одну из частей, скорее всего, слышали о кинофраншизе "Обитель зла" с очаровательной Миллой Йовович в главной роли. Фильмы были сняты по мотивам игровой серии.

Первые проекты серии рассказывают о зомби-вирусе, который создала фармацевтическая корпорация Umbrella для создания суперсолдатов. Он распространился и поразил жителей американского города Раккун-Сити, превращая их в монстров. В дальнейших играх герои борются с другими вирусами, паразитами и иными ужасающими мутациями в различных локациях.

Серия Silent Hill

Еще одна японская игра, давшая начало голливудской франшизе. Первая часть вышла на консоли PlayStation в 1999 году. Со второй части игры начали выпускать и на ПК. Последние проекты серии вышли в 2012 году. Игру, которую планировали выпустить на PlayStation 4, отменили.

Сюжет первой части разворачивается вокруг писателя Гарри Мэйсона, который вместе с приемной дочерью Шерил отправился в курортный город Сайлент Хилл. Подъезжая к месту, они попали в аварию и Шерил пропала. Гарри отправляется искать ее, попутно обнаруживая религиозный культ, пытающийся возродить свое божество посредством ужасного ритуала.

Серия Don't Starve

Первая часть survival-песочницы появилась в 2013 году. Релиз Don't Starve Together состоялся в 2016 году. Также есть мобильная версия первой игры.

Геймплей состоит в том, чтобы выжить в случайно собранном мире, поддерживая показатели здоровья, сытости и рассудка на должном уровне. Доступны несколько персонажей, которые обладают собственными преимуществами и слабостями. Don't Starve Together – многопользовательская версия игры.

Frostpunk

Симулятор выживания и градостроительный симулятор с элементами стимпанка. Релиз игры состоялся в 2018 году.

В альтернативной реальности, в 1886 году на Земле началось глобальное похолодание, которое было вызвано затуханием Солнца. Британская империя тайно финансировала строительство тепловых генераторов, что подорвало ее экономику, и проект был заброшен.

Однако когда вся Земля покрывается льдом и снегом, немногочисленные выжившие отправились в Арктику, чтобы построить поселение под названием Нью-Лондон вокруг мощного генератора. Игроку предстоит взять на себя управление этим городом.

The Long Dark

Альфа-версия игры вышла в 2014 году, а ее полноценный релиз состоялся в 2017-м. Разработчики получили финансирование за счет кампании на Kickstarter.

По сюжету, самолет пилота Маккензи терпит крушение среди канадских лесов, пытаясь вернуться к цивилизации, он понимает, что в мире произошла неизвестная катастрофа. Игроку предстоит помочь Маккензи выжить зимой в лесу, кишащем хищниками, в условиях отсутствия припасов и надежды на помощь.

Dying Light

Релиз игры состоялся в 2015 году. Она совмещает в себе survival horror и выживание в открытом мире.

Сюжет разворачивается в вымышленном мегаполисе Харран на Ближнем Востоке. В городе царят беспорядки на фоне зомби-апокалипсиса. Играть предстоит за агента под прикрытием Кайла Крейна, который прибывает в Харран, чтобы получить файл с исследованиями вируса, поразившего жителей города.

Stranded Deep

Впервые в раннем доступе этот симулятор появился в 2015 году. В 2020-м состоялся его официальный релиз на PlayStation 4 и Xbox One. Альфа-версия игры на ПК доступна в Steam.

По сюжету, главный герой остается единственным выжившим при крушении самолета и вынужден налаживать быт на безлюдном острове посреди Тихого океана. Из подручных материалов он мастерит себе оружие, чтобы добывает еду и защищаться от опасностей.

Empyrion – Galactic Survival

Релиз космической survival-песочницы состоялся в 2015 году.

Геймплей состоит в освоении неизвестной планеты, где персонаж терпит крушение. Ему предстоит изучать местность, добывать ресурсы и заниматься строительством.

Surviving Mars

Экономическая стратегия о колонизации Красной планеты вышла в 2018 году.

Игроку нужно развить свою колонию на Марсе без ресурсной помощи с Земли. Процесс освоения включает исследование местности, сбор припасов, строительство зданий и др.

Minecraft

Самая популярная в мире игра в жанре песочницы изначально вышла в 2009 году, а официальный релиз получила в 2011-м. Она напрямую не относится к сурвайвалу, но имеет многие его важные черты.

Также читайте Шутеры для слабых ПК

Персонаж появляется в случайном месте сгенерированного мира без каких-либо средств к существованию. Ему нужно добывать ресурсы, создавать жилье и необходимые предметы самостоятельно, либо покупать их у "аборигенов". Игра не обременена сюжетом, предоставляется полная свобода действий.

Понравилась статья "Топ-игры про выживание (survival) на ПК"? Советуем также ознакомиться с материалом "Популярные видеоигры от украинских разработчиков".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку