Шутеры для слабых ПК

10 топовых шутеров для слабых ПК.

Игровая индустрия регулярно радует новыми интересными проектами, но из года в год они требуют все большей мощности компьютера. В эту подборку мы включили игры, которые уже успели заслужить статус культовых и, спустя годы, стали весьма доступны по системным требованиям.

Представляем 10 топовых шутеров для слабых ПК.

Counter Strike 1.6

Классика жанра шутер и одна из самых ярких киберспортивных игр своего времени. Ей уже больше 20 лет, и, несмотря на то, что с 2012 года существует Counter-Strike: Global Offensive, CS 1.6 продолжает привлекать новые поколения геймеров.

Half-Life 2

Counter-Strike появился, как модификация первой части этого научно-фантастического шутера. Однако советуем обратить внимание именно на Half-Life 2, так как игра 2004 года получила даже более высокую оценку и, в целом, имеет лучшую картинку при не менее интересном геймплее.

Quake 4

Игры этой серии ввели понятие "киберспорт" и популяризовали крупные турниры. Первая часть вышла еще в 1996 году, вторая – в 1997-м, Quake III Arena – в 1999-м. Все они будут хороши для слабых ПК, но именно Quake 4, релиз которой состоялся в 2005 году, станет оптимальным соотношением низких системных требований и качественной картинки.

Team Fortress 2

Первая часть Team Fortress была модификацией Quake, ее выпустили в 1996 году. В 1998-м ее переработали в Team Fortress Classic, а в 2007-м вышла Team Fortress 2. Ее ключевыми особенностями выступают "мультяшный" стиль, черный юмор и встроенный редактор карт.

DOOM 3

Первая часть легендарной научно-фантастической серии вышла в 1993 году. DOOM 3, релиз которой состоялся в 2004 году, стала первым перезапуском франшизы. В ней сюжет был проработан более детально, также авторы отлично преуспели в нагнетании напряженной и пугающей атмосферы.

Bioshock

Первая часть игры появилась в 2007 году и в то время стала настоящим прорывом. Визуально стильная, с увлекательным и оригинальным сюжетом, она и сейчас найдет, чем удивить. Также стоит отметить качественно прописанных героев и своеобразную боевую систему, на которую игрок может непосредственно влиять.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Релиз первой части серии состоялся в 2003 году. Call of Duty 4: Modern Warfare вышла в 2007-м. Для слабых ПК подойдут как более ранние, так и некоторые более поздние версии, но именно эта игра считается лучшей частью серии и культовым шутером. В ней качественный сюжет, проработанные герои и яркие бои. Есть даже миссия в Припяти.

Borderlands

Яркий научно-фантастический шутер в атмосфере веселого безумия вышел в 2009 году. Своеобразный стиль и черный юмор добавляют проекту привлекательности. Игра отлично работает на слабых ПК и ноутбуках.

Left 4 Dead

Первая часть зомби-шутера вышла в 2008 году, а вторая уже в 2009-м. В обе можно смело играть на малопроизводительных компьютерах. Это одна из лучших серий в жанре survival horror, атмосфера в игре нагнетается очень профессионально.

S.T.A.L.K.E.R.

Легендарный проект украинской студии GSC Game World хорошо известен всем геймерам нашей страны и не только. В 2007 году, когда вышла первая часть, ее системные требования были на очень высоком уровне, но сейчас сыграть в S.T.A.L.K.E.R. можно практически на любом ПК или ноутбуке. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже скоро – 28 апреля 2022 года. Самое время вновь пройти первую часть.

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