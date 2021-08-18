Блейк Лайвли: стильная актриса и звезда сериала "Сплетница"

Что мы знаем о голливудской звезде.

Дата рождения: 25 августа 1987 года

25 августа 1987 года Знак Зодиака : Дева

: Дева Год восточного календаря: Кролик

Кролик Место рождения: Тарзана, Калифорния, США

Тарзана, Калифорния, США Семейное положение: замужем

замужем Рост : 1,78 м

: 1,78 м Вес : 57 кг

: 57 кг Параметры : 89 – 66 – 91

: 89 – 66 – 91 Официальная страница в Instagram

Блейк Лайвли – американская актриса, модель, стала известной благодаря сериалу "Сплетница".

Биография и карьера Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / Associated Press

Родилась 25 августа 1987 года в Тарзане (штат Калифорния), в творческой семье. Ее мама Элейн Лайвли – менеджер по поиску талантов, а отец Эрнест Брауна – актер. Блейк - самая младшая из пяти детей в семье, у нее есть родной брат Эрик – актер, единокровные сестры – Лори и Робин, и единокровный брат Джейсон.

Блейк Лайвли / Getty Images

С ранних лет Блейк Лайвли увлеклась актерским мастерством. А все благодаря родителям, которые брали ее с собой на занятия во время учебы, так как не хотели оставлять с няней.

Блейк Лайвли / Getty Images

В детстве была скромным ребенком, никогда не капризничала. После окончания школы поступила в Burbank High School, где пела в институтском хоре и была черлидером. Впервые серьезно об актерской карьере Лайвли задумалась в 15 лет. Ее старший брат Эрик советовал Блейк начать посещать кастинги. Первый фильм, в котором снялась Блейк, назывался "Джинсы-талисман", ради съемок в котором ей пришлось на некоторое время забыть о занятиях в школе. И, как оказалось, не зря, впоследствии за роль в фильме Блейк была номинирована на премию Teen Choice Awards в категории "Лучшая женская роль".

Блейк Лайвли / Associated Press

В 2006 году она сыграла в фильме "Саймон говорит", причем вместе с Блейк в ней снялись ее брат Джейсон и две сестры Лори и Робин. В том же году на экраны вышла еще одна картина с участием актрисы "Нас приняли!", за роль в которой ее наградили престижной премией Hollywood Life.

Блейк Лайвли / Getty Images

В 2007 году Лайвли прошла кастинг в сериал "Сплетница", который выходил на экраны до 2011-го и впоследствии сделал из нее знаменитость. В сериале Блейк сыграла роль богатой наследницы Серены ван дер Вудсен.

Блейк Лайвли

Внезапная популярность помогла Блейк стать востребованной и в индустрии моды. К ней стали проявлять интерес глянцевые журналы и Модные дома. В 2011 году она стала лицом Chanel и по желанию самого Карла Лагерфельда снялась в рекламной кампании сумок Mademoiselle. Также была лицом бренда Stella McCartney, Gucci, L'Oreal Paris, снялась для обложек журналов Vogue, Lucky и других.

Блейк Лайвли / Getty Images

В 2011 году вышел фильм с участием Блейк "Зеленый фонарь". На съемках актриса познакомилась со своим будущим мужем Райаном Рейнольдсом. В том же 2011-м вышел еще один фильм – "Провинциалка", а годом позже зрители увидели ленту "Особо опасны" с Лайвли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

В каких фильмах и сериалах снималась Блейк Лайвли:

"Джинсы-талисман"

"Нас приняли!"

"Нью-Йорк, я люблю тебя"

"Зеленый фонарь"

сериал "Сплетница"

"Провинциалка"

"Век Адалин"

"Светская жизнь"

"Отмель"

"Простая просьба" и др.

Личная жизнь Блейк Лайвли

Блейк несколько лет встречалась с коллегой по сериалу "Сплетница" Пенном Бэджли.

Блейк Лайвли / Getty Images

В 2010-м ее бойфрендом был Леонардо Ди Каприо. Актриса не скрывала, что Лео был кумиром ее юности. Пара распалась в 2011 году, и буквально через пару месяцев актриса начала встречаться с Райаном Рейнольдсом.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

С 2012-й по 2014-й Блейк Лайвли сделала перерыв в карьере. За это время она успела выйти замуж за Райана, с которым встречалась 11 месяцев до свадьбы, и родить дочь Джеймс Рейнольдс (родилась в конце декабря 2014 года на несколько недель раньше срока). Позже Блейк родила еще двух дочерей - Инес (2016 г.р.) и Бетти (2019 г.р.).

Блейк Лайвли и Райн Рейнольдс с дочерью Инес / Getty Images

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми / Associated Press

Интересные факты о Блейк Лайвли

Блейк Лайвли считает себя модницей. В рамках промотура фильма "Век Адалин" актриса сменила 15 нарядов.

Блейк Лайвли / Getty Images

Особую любовь питает к сумкам, не зря является лицом линии Chanel Mademoiselle. Говорит, что любовь к моде ей привила мама, которая работала моделью. Обожает шопинг и всегда сама выбирает для себя наряды.

Блейк Лайвли / Getty Images

"Мне кажется, в джинсах я теряю себя как женщину. По-настоящему красивой я чувствую себя лишь в женственных образах: платьях и струящихся юбках", – говорит о себе Блейк.

А еще просто обожает готовить. Никогда не приходит на светский раут голодной, потому что там плохо кормят.

Блейк Лайвли / Getty Images

Любимая страна - Франция.

О спорте: "Я вообще не занимаюсь фитнесом! – признается актриса. – Даже не могу вспомнить, когда последний раз была в спортзале. Ничего хорошего в этом нет, и я вовсе не хвастаюсь, просто говорю правду. У меня катастрофически не хватает времени на фитнес! Хотя, конечно, это отговорки. Я еще не встречала человека, который сказал бы, что у него масса свободного времени, однако люди как-то успевают ходить в зал. Подозреваю, что на самом деле мне это попросту скучно".

Блейк Лайвли / Getty Images

В сентябре 2010 года Кристиан Лубутен назвал модель туфель с разноцветными ремешками именем Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли / Getty Images

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