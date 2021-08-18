Блейк Лайвли: стильная актриса и звезда сериала "Сплетница"

Что мы знаем о голливудской звезде.
- Дата рождения: 25 августа 1987 года
- Знак Зодиака: Дева
- Год восточного календаря: Кролик
- Место рождения: Тарзана, Калифорния, США
- Семейное положение: замужем
- Рост: 1,78 м
- Вес: 57 кг
- Параметры: 89 – 66 – 91
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Блейк Лайвли – американская актриса, модель, стала известной благодаря сериалу "Сплетница".
Биография и карьера Блейк Лайвли
Родилась 25 августа 1987 года в Тарзане (штат Калифорния), в творческой семье. Ее мама Элейн Лайвли – менеджер по поиску талантов, а отец Эрнест Брауна – актер. Блейк - самая младшая из пяти детей в семье, у нее есть родной брат Эрик – актер, единокровные сестры – Лори и Робин, и единокровный брат Джейсон.
С ранних лет Блейк Лайвли увлеклась актерским мастерством. А все благодаря родителям, которые брали ее с собой на занятия во время учебы, так как не хотели оставлять с няней.
В детстве была скромным ребенком, никогда не капризничала. После окончания школы поступила в Burbank High School, где пела в институтском хоре и была черлидером. Впервые серьезно об актерской карьере Лайвли задумалась в 15 лет. Ее старший брат Эрик советовал Блейк начать посещать кастинги. Первый фильм, в котором снялась Блейк, назывался "Джинсы-талисман", ради съемок в котором ей пришлось на некоторое время забыть о занятиях в школе. И, как оказалось, не зря, впоследствии за роль в фильме Блейк была номинирована на премию Teen Choice Awards в категории "Лучшая женская роль".
В 2006 году она сыграла в фильме "Саймон говорит", причем вместе с Блейк в ней снялись ее брат Джейсон и две сестры Лори и Робин. В том же году на экраны вышла еще одна картина с участием актрисы "Нас приняли!", за роль в которой ее наградили престижной премией Hollywood Life.
В 2007 году Лайвли прошла кастинг в сериал "Сплетница", который выходил на экраны до 2011-го и впоследствии сделал из нее знаменитость. В сериале Блейк сыграла роль богатой наследницы Серены ван дер Вудсен.
Внезапная популярность помогла Блейк стать востребованной и в индустрии моды. К ней стали проявлять интерес глянцевые журналы и Модные дома. В 2011 году она стала лицом Chanel и по желанию самого Карла Лагерфельда снялась в рекламной кампании сумок Mademoiselle. Также была лицом бренда Stella McCartney, Gucci, L'Oreal Paris, снялась для обложек журналов Vogue, Lucky и других.
В 2011 году вышел фильм с участием Блейк "Зеленый фонарь". На съемках актриса познакомилась со своим будущим мужем Райаном Рейнольдсом. В том же 2011-м вышел еще один фильм – "Провинциалка", а годом позже зрители увидели ленту "Особо опасны" с Лайвли.
В каких фильмах и сериалах снималась Блейк Лайвли:
- "Джинсы-талисман"
- "Нас приняли!"
- "Нью-Йорк, я люблю тебя"
- "Зеленый фонарь"
- сериал "Сплетница"
- "Провинциалка"
- "Век Адалин"
- "Светская жизнь"
- "Отмель"
- "Простая просьба" и др.
Личная жизнь Блейк Лайвли
Блейк несколько лет встречалась с коллегой по сериалу "Сплетница" Пенном Бэджли.
В 2010-м ее бойфрендом был Леонардо Ди Каприо. Актриса не скрывала, что Лео был кумиром ее юности. Пара распалась в 2011 году, и буквально через пару месяцев актриса начала встречаться с Райаном Рейнольдсом.
С 2012-й по 2014-й Блейк Лайвли сделала перерыв в карьере. За это время она успела выйти замуж за Райана, с которым встречалась 11 месяцев до свадьбы, и родить дочь Джеймс Рейнольдс (родилась в конце декабря 2014 года на несколько недель раньше срока). Позже Блейк родила еще двух дочерей - Инес (2016 г.р.) и Бетти (2019 г.р.).
Интересные факты о Блейк Лайвли
Блейк Лайвли считает себя модницей. В рамках промотура фильма "Век Адалин" актриса сменила 15 нарядов.
Особую любовь питает к сумкам, не зря является лицом линии Chanel Mademoiselle. Говорит, что любовь к моде ей привила мама, которая работала моделью. Обожает шопинг и всегда сама выбирает для себя наряды.
"Мне кажется, в джинсах я теряю себя как женщину. По-настоящему красивой я чувствую себя лишь в женственных образах: платьях и струящихся юбках", – говорит о себе Блейк.
А еще просто обожает готовить. Никогда не приходит на светский раут голодной, потому что там плохо кормят.
Любимая страна - Франция.
О спорте: "Я вообще не занимаюсь фитнесом! – признается актриса. – Даже не могу вспомнить, когда последний раз была в спортзале. Ничего хорошего в этом нет, и я вовсе не хвастаюсь, просто говорю правду. У меня катастрофически не хватает времени на фитнес! Хотя, конечно, это отговорки. Я еще не встречала человека, который сказал бы, что у него масса свободного времени, однако люди как-то успевают ходить в зал. Подозреваю, что на самом деле мне это попросту скучно".
В сентябре 2010 года Кристиан Лубутен назвал модель туфель с разноцветными ремешками именем Блейк Лайвли.
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