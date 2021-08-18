Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд (видео)

В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд (видео)

Пассажиры толпой набросились и избили мужчину.

В Одессе на остановке общественного транспорта Крыжановка несколько пассажиров маршрутного автобуса избили мужчину, якобы за агрессивное отношение к женщине.

Видео инцидента опубликовал Телеграмм канал Одесса INFO.


Пассажиры вытащили мужчину из маршрутки и начали бить ногами и руками. Это произошло якобы из-за того, что он ударил ногой женщину. Впоследствии пострадавший перешел дорогу, чтобы убежать. После окончания драки часть участников конфликта вернулась в маршрутку.

Напомним, в Одессе во время отдыха — прямо в воде — побоялся компания туристов на глазах у ребенка.

Следующая публикация