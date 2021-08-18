В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд (видео)

Пассажиры толпой набросились и избили мужчину.

В Одессе на остановке общественного транспорта Крыжановка несколько пассажиров маршрутного автобуса избили мужчину, якобы за агрессивное отношение к женщине.

Видео инцидента опубликовал Телеграмм канал Одесса INFO.

Пассажиры вытащили мужчину из маршрутки и начали бить ногами и руками. Это произошло якобы из-за того, что он ударил ногой женщину. Впоследствии пострадавший перешел дорогу, чтобы убежать. После окончания драки часть участников конфликта вернулась в маршрутку.

Напомним, в Одессе во время отдыха — прямо в воде — побоялся компания туристов на глазах у ребенка.

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