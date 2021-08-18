На Донбассе боевик-новобранец застрелил своего командира — разведка

Террорист или от испуга, или будучи пьяным расстрелял своего начальника.

На оккупированном Донбассе террористы снова устраивают "разборки" между собой, которые заканчиваются убийствами.

Об этом информирует Главное управление разведки Украины.

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Так, боевик "отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск)" Ярослав Теслюк во время караула смертельно ранил другого террориста — Александровича Кузнецова, который дослужился в НВФ к званию "лейтенанта".

"Оккупанты в ОРДЛО продолжают заниматься "самоутилизацией", — шутят в ГУР.

Теслюк недавно примкнул к рядам оккупантов. Ему велели стоять на посту. Однако новобранец или от испуга, или будучи пьяным, расстрелял начальника караула Кузнецова, который проверял своих подчиненных.

"Приведенная ситуация ярко характеризует качество комплектования подразделений "защитников Донбасса" личным составом, их морально-психологическое состояние и "особенности" несения караульной службы", — отметили в разведке.

Напомним, что это не первый боевики расстреливают своих "собратьев". Так, 13 августа 19-летний пьяный террорист открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату, убив семерых своих "коллег".

Впоследствии его поймали и ликвидировали сами боевики.

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